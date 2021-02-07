Van'da, kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN Büyükşehir ve Edremit belediyeleri, koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı. Tedaviye muhtaç olan hayvanlar da görevliler tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Edremit Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında belirlenen noktalara, sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Belediye ekiplerine, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa Hayvan Koruma Şubesine bağlı Hayvan Durum İzleme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kontrol Müdürlüğü, Fekiye Teyran Kültür ve Dayanışma Derneği ekipleri ile hayvanseverler destek verdi. Ekipler, mama ve suları kendi elleriyle sokak hayvanlarına vererek beslerken, tedaviye muhtaç olan hayvanlar da görevliler tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-07 16:34:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.