VASKİ ekiplerine çirkin saldırı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik taşlı, sopalı ve baltalı saldırıda bulunuldu.

VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "7 Şubat 2021 tarihinde kanalizasyon abone arızası ihbar üzerine ekiplerimizce saat 15.00 sularında İpekyolu İlçesi’ne bağlı Bostaniçi Mahallesi Gündoğdu mevkiine intikal edip arızaya müdahale ederek, arıza giderilmiştir. Daha sonra oluşan arızanın hizmet bedelinin vatandaşın içme suyu abone numarasına yansıtılmak istenmesi üzerine vatandaşlar tarafından kurumumuz personeline ve aracına taşlı, sopalı ve baltayla saldırıda bulunulmuştur. Yapılan saldırı da çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Fakat iki personelimiz çeşitli yerlerinden yaralanmış, basınç aracımızın kabin kısmı kullanılamaz hale gelmiştir. Yaralı personellerimiz ilk tıbbi müdahaleleri yapılmak üzere ambulansla çeşitli hastanelere sevki yapılarak ilk müdahaleleri yapılmıştır. Olayla ilgili kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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