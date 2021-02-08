Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Bitlis ve Muş’ta çok bulutlu olması beklendiği belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 8, Muş, Hakkâri ve Bitlis’te 4 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 58 derece üzerinde seyredeceği ve buna bağlı kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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