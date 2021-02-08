Vanlı atletten Türkiye rekoru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı atletten Türkiye rekoru

İHA

Vanlı atletten Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve Ataköy Atletizm Salonunda yapılan Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası sonucunda dünya şampiyonu olan Mizgin Ay’ın rekoru Vanlı atlet Nevin İnce tarafından kırıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda düzenlenen Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonasının 400 metre yarışında U18 Salon Türkiye rekoru yenilendi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17 yaşındaki atletizm sporcusu Nevin İnce, 20 yaş altı kategorisinde 400 metrede 55,52'lik derecesiyle birinci olurken, Mizgin Ay'a ait 56.39'luk eski Türkiye rekorunu 0.87 saniye aşağı çekerek, yeni bir rekor kırdı ve Van tarihinde bir ilke imza attı. Kazanmış olduğu bu başarısıyla Avrupa Yıldızlar Şampiyonası barajını da geçen Milli Atlet Nevin İnce, 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonasında ayyıldızlı forma ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Kırmış olduğu Türkiye rekoru ile Van’da bir ilke imza atan Nevin İnce’nin bu başarısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın paylaşımı kısa bir süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Bu paylaşımlara, başta STK temsilcileri, sporcular, siyasiler, antrenörler, basın mensupları, Van’da yayın hayatını sürdüren radyo ve TV kanalları ile birçok vatandaş, ekledikleri tebrik mesajları ile bu güzel ve anlamlı mutluluğa ortak oldular.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da yapılan ve büyük bir önem arz eden Büyükler ve U20 Salon Atletizm Deneme Yarışlarında 400 metrede 55,52'lik derecesiyle Van tarihinde ilk kez bir rekora imza atan Nevin İnce’nin bu başarısının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek, “Bu başarı bizim için çok önemli bir başarı olup; ilimiz adına farklı illerde yarışmalara katılan bütün sporcularımızı da hem gururlandıracak hem de onlara örnek teşkil edecektir. Sporcularımızdan böyle güzel başarıların kazanıldığı haberlerini almak bizleri çok mutlu edip gururlandırıyor. Atletizmde çok istekli ve başarılı olan sporcumuz Nevin, bu yarıştan da tarihi bir başarı ile dönmeyi başardı. Ülkemiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasında yer alan Nevin İnce, aynı yarışın sonunda 2. bir rekor daha kırarak bizlere çifte mutluluk yaşattı. 4x400 metre bayrak yarışında takım olarak 3.53’lük derecesi ile yeni bir rekora daha imza atarak, Türkiye Salon Yıldızlar Rekorunun sahibi oldu. İnşallah Nevin ile birlikte önümüzdeki olimpiyatlara atletizm branşında Ömer Amaçtan, Mahsum Değer, Suat Karabulak, Berkan Ceylan, Edibe Yağız, Turan Akkoyun, Abdülbaki Enterili, Berat Samet Enterili, Enes Bilir, Kenan Sarı, yürüyüş de Mehmet Bahşi, Mert Kahraman, disk atmada Delil Dilovan, judo branşında Ejder Toktay, Davut Toktay, Musa Karakoç, boks branşında Evin Erginoğuz ve kayak branşında ise Ömer Ayçiçek ile hazırlanıyoruz. İlimiz tarihinde en fazla sporcu ile 2024 Paris Olimpiyatlarına katılarak ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye adayız. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sporcularımız adına her talebimizin karşılık bulduğu, dolayısı ile bu başarıların arkasındaki en büyük destekçimiz olan Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yetkililerimiz ve federasyonumuz olmak üzere yine desteklerinden dolayı Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ilimiz gençliği adına teşekkür ediyor, sporcularımızı ve bu başarıda büyük pay sahibi olan Van Büyükşehir Belediyemiz, spor kulübümüz ile antrenörlerimizden Mehmet Akkoyun, Münir Akkoyun ve Nihat Akkoyun’u da yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Yaz aylarında Van’a gelen flamingolar, kışı Van Gölü’nde geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Yaz aylarında Van’a gelen flamingolar, kışı ...
Müdürü Görentaş ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesinin detaylarını paylaştı
YEREL HABERLER Müdürü Görentaş ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesinin ...
Başkale´de mağara, minibüs ve metruk evde 73 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Başkale´de mağara, minibüs ve metruk evde 73 kaçak ...
Van KGK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Van KGK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Başkale’de 73 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Başkale’de 73 düzensiz göçmen yakalandı
Huzura kavuşan İpekyolu’nda hizmetler devam ediyor İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan: “Eski kötü imajın vatandaşın gözünde silinmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Huzura kavuşan İpekyolu’nda hizmetler devam ...
(Özel) Elleri olmayan şehit çocuğundan mükemmel eserler Babasının şehit edilmesiyle yalnız kalan engelli vatandaş kendini resim çizmeye adadı Fiziksel engelli Vedat Kiyat: “Resim çizmek, stres ve sinirimi alıyor” “Engel diye bir şey yok. İnsan isterse her şeyi başarabilir”
YEREL HABERLER (Özel) Elleri olmayan şehit çocuğundan mükemmel ...
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
YEREL HABERLER Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp ...
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
VASKİ ekiplerine çirkin saldırı
YEREL HABERLER VASKİ ekiplerine çirkin saldırı
İpekyolu Belediyesinden sokak konseri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sokak konseri
Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları buzdan arındırıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları buzdan ...
Van'da, kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da, kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su ...
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ...
Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi
YEREL HABERLER Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi
Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı
YEREL HABERLER Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı
AK Parti heyetinden yaban hayatı için doğaya yem
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden yaban hayatı için doğaya yem
Van'da, iki evde 75 bin tablet kaçak uyku ilacı ile sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, iki evde 75 bin tablet kaçak uyku ilacı ile ...
Van’da ilaç ve kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ilaç ve kaçak sigara operasyonu
Van’da ev yangını
YEREL HABERLER Van’da ev yangını
Doğu bölgesinde hava sıcaklığı artıyor
YEREL HABERLER Doğu bölgesinde hava sıcaklığı artıyor
Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları buzdan arındırıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları buzdan ...
Vali eşi Bilmez’den koruma altındaki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Vali eşi Bilmez’den koruma altındaki ailelere ziyaret