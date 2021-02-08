Dere ıslah çalışmasında fark edilen su kaplumbağaları, sulak alana taşındı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, kurumaya yüz tutan derelerde ıslah çalışması yapan ekipler, kanaldan taşan suda su kaplumbağası gördü. Çalışmayı durduran ekipler, detaylı inceleme sonrası buldukları onlarca kaplumbağayı da çıkarıp, daha önce ıslahı yapılan sulak alana bıraktı.
İpekyolu ilçesinin merkez mahallelerindeki kuruyan derelerde ıslah çalışması yapan ekipler, tarihi Van Kalesi yakınlarında bulunan derelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yol bağlantıları ve taşkın koruma çalışmalarına devam eden ekipler, su kaplumbağası olduğunu fark edince işi durdurdu. Kaplumbağanın çalışmalardan zarar görmemesi için ekipler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline haber verdi. Bölgeye gelen görevlilerle ekiplerin saatlerce yaptığı detaylı incelemede bulunan onlarca su kaplumbağası da sedyeler ile Van Kalesi çevresinde yer alan ve daha önce ıslahı yapılan sulak alana taşındı.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-02-08 13:47:21
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