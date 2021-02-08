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Van’ın ambulans filosu güçleniyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “112 ekibimiz sahada çok güçlü hizmet verecek”

İHA

Van’ın ambulans filosu güçleniyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “112 ekibimiz sahada çok güçlü hizmet verecek”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ambulans teslim töreninde yaptığı açıklamada “112 ekibimiz sahada çok güçlü hizmet verecek” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde Van’a 20 adet panelvan tipli ambulans tahsis edildi. Bu ambulansların 14’ü muayene kabulü yapılarak hizmete girmek üzere Van’a teslimatı yapıldı. Teslim edilen ambulanslarla birlikte Van’ın ambulans filosu sağlık hizmetine hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda Van Valiliği önünde 14 ambulansın teslim töreni gerçekleştirildi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kazandırılan ambulansların teslim alınması ve ilçelere dağıtılması için bir araya geldiklerini belirtti. Yeni ambulansların Van iline hayırlı olmasını dileyen Vali Bilmez, “İnşallah yakın bir zamanda 112 Komuta Kontrol Merkezi inşa edildi ve bitme aşamasına getirildi. O da devreye girdiği zaman 112 ekibimiz sahada çok güçlü hizmet verecek. En eski ambulansımız 2014 modeldir. Araç filomuz yenilendi. Karda yürüyebilen ambulanstan, havada uçabilen ambulansa kadar her türlü imkana kavuştuk. Daha önce ilimizde bütün acil numaralar tek numarada birleşmişti. Artık 112 üzerinden bütün çağrılar iletilebiliyor. 112 Komuta Kontrol Merkezinin inşası bittiğinde olaylara daha seri müdahale ettiğimiz bir noktaya geleceğiz” dedi.
Yeni yatırımların devreye girmesiyle büyük bir filoyla sağlık hizmeti verileceğini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise “Haberlerde en ücra noktalarda hasta taşınmasına şahit oldum. Ambulanslarımız karlı yolları aşıp hastalarımızı merkeze ulaştırmaya gayret ediyor. Fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle hamdolsun büyük bir hizmet yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Sağlık camiasının salgın sürecinde üstün bir başarı sağladığını anımsatan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da korona virüs vaka sayısının en düşük olduğu iler arasında Van’ın yer aldığını söyledi. Arvas, bu kapsamda üstün gayret gösteren Van Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun konuşmasıyla devam eden tören, kurdele kesimi ve ambulansların uğurlanmasıyla son buldu.
Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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