Islah edilen deredeki onlarca su kaplumbağası sulak alana taşındı

Endonezya'da etkili olan yağışlar nedeniyle 5 bin 672 ev su altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince derede yürütülen ıslah çalışması sırasında onlarca kaplumbağa sulak alana taşındı.

İpekyolu Belediyesi ekiplerince Van Kalesi yakınlarında bulunan derelerde yürütülen ıslah çalışması sırasında su kaplumbağaları fark edildi. Hemen çalışmalara ara veren belediye ekipleri, kaplumbağaların zarar görmemesi için titizlikle hareket etti. Bölgedeki kaplumbağaları tek tek toplayan ekipler, sedyelerle Van Kalesi çevresinde yer alan ve daha önce ıslahı yapılan sulak alana taşıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.