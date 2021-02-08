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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama

İHA

VASKİ ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik düzenlenen taşlı, sopalı ve baltalı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
7 Şubat tarihinde kanalizasyon abone arızası ihbarı üzerine VASKİ ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Gündoğdu mevkiine intikal edip arızaya müdahale etti. Daha sonra oluşan arızanın hizmet bedelinin vatandaşın içme suyu abone numarasına yansıtılmak istenmesi üzerine VASKİ personeline ve aracına taşlı, sopalı ve baltayla saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 2 personel hastaneye kaldırılırken, kuruma ait basınç aracının kabin kısmı da kullanılamaz hale getirildi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi "kamu malına zarar vermek" ve "kamu görevlilerine mukavemet" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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