Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için mülakat tarihleri belli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BELVAN bünyesinde istihdam edilecek olan 70 personel için mülakat tarihleri belli oldu. Sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki şamada gerçekleştirilecek olan mülakatlar 15, 16, 17, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde belirlenen listelere göre gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan 65 otobüs/kamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü için son aşamaya gelindi. Tüm aşamaları büyük bir titizlikle ve hakkaniyet içerisinde gerçekleştirilen süreçle ilgili mülakatlarda da aynı hassasiyet gösteriliyor. Mülakatlar öncesi büyük bir titizlikle yapılan değerlendirmelerde 22 kişinin başvuru kriterlerini taşımadıkları belirlenerek mülakata girmeye hak kazanamadıkları saptandı.

Ayrıca 16 kişi de 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istenilen evrak ve belgeleri BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti’ye teslim etmediğinden mülakata girmeye hak kazanmadı.

Bunların dışında kalanlar ise belirlenen gün ve saatlerde önce uygulamalı mülakat ardından da sözlü mülakata tabi tutulacak. Uygulamalı mülakat 15, 16 ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki Eski YSE adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait garaj amirliği sahasında gerçekleştirilecek.

Sözlü mülakat ise 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde Hacıbekir Mahallesi Doğu Caddesi İpekyolu/Van adresinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesine ait Hacıbekir Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Mülakatlarda adaylar; ‘Uygulamalı şoförlük becerisi’ üzerinden 50 puan, ‘Trafik kuralları ve araç donanım bilgisinden 25 puan ve ‘Kendini tanıtma ve ifade etme kabiliyetinden 25 puan üzerinden değerlendirilecek. Yapılacak mülakatlar sonucunda en az 70 puan alan kişiler başarılı sayılacak.

Öte yandan, işe alınmış olsalar dahi işe alınma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin girişlerinin iptal edileceği belirtilirken, işe geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da işe başlama hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan pozisyonlara ise başarı puan sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren 2 aylık süreyi aşmamak üzere yedekler arasından başarı sıralamasına göre işe başlatma yapılacağı belirtildi.

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