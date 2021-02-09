Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli beş ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; haklarında FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu yönünde bilgi, belge ve ifadeler bulunan aktif görevli 2 polis memuru, 2 öğretmen ve 1 infaz koruma memurunun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2021 günü ilimiz merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.
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