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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran’da mahalle muhtarıyla istişare toplantısı

İHA

Çaldıran’da mahalle muhtarıyla istişare toplantısı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.
2021 yılının ilk toplantısı, Çaldıran Belediye Başkanlığının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, belediyenin teknik kadrosu ve muhtarlar katıldı. Haftalık yapılması planlanan toplantıya kırsal ve merkezde bulunan on mahalle muhtarıyla sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda yapılan ve yapılması planlanan hizmetler ele alınırken, haftada on mahallenin taleplerinin ele alınacağı belirtildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İnsan oğlu var olduğu sürece çalışmalarını sürdürmektedir. Her bir işi yapmak, yeni bir işin yapılmasını gerektirmektedir. Çünkü yaşam bunu gerektirmektedir. Bu nedenle daha çok hizmet yapmak için emek lazım. Bu faaliyetlerin yapılması adına görevliyiz. İlçemizde her hafta düzenli olarak muhtarlarımızla istişareler yaparak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haftada on mahalle muhtarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Yaptığımız hizmetleri kendilerine anlatıyoruz. Nerde ne şekilde hizmetler yapabiliriz, bu sorunları paylaşma imkanını elde ediyoruz. Yaz mevsimine az bir zamanın kalmasıyla birlikte hangi mahallemizde hangi hizmetlerin yapılması konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Hedefimiz hizmetleri her mahallemizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yapmaktır. Hizmetlerimizi, hiçbir vatandaşımızı ve mahalleyi ayırt etmeden adil bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Yapılan harcamaları, isteyen her vatandaşımıza müracaat etmeleri halinde hesap vermeye de hazırız. Harcanmak üzere gelen her kuruşu vatandaşa harcadık harcamaya da devam edeceğiz. Bilindiği üzere ilçemiz malum kış şartlarının yoğunlukta yaşandığı, 4 aylık çalışma mevsiminin olduğu bir yerleşim yeridir. Kısa süren yaz mevsiminde hizmetleri halkımıza ulaştırarak hayır dualarını almaya talibiz” dedi.

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