İpekyolu Belediyesinden 'Dart Turnuvası'

– Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Dart Turnuvası’, 37 gün karantinaya alınarak giriş çıkışları kapatılan Ortanca Mahallesi’nde renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Şehri Spor İpekyolu” projesi kapsamında yetenek keşifleri devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle 37 gün boyunca giriş çıkışlara kapatılan Ortanca Mahallesi, şimdi Dart Turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 500 nüfusa sahip Ortanca Mahallesi’nde dart organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Güneş, “İlçe merkezimizde yaptığımız spor faaliyetlerinin yanı sıra sporu kırsal mahallelerimizde de hakim kılmak, sporu gençlerimize ulaştırmak için bugün Ortanca Mahallemizde parkurlu dart organizasyonu düzenledik. Bu mahalledeki çocuklarımız ilk defa parkurlu dart sporuyla tanışıyorlar ve sevinci görülmeye değer. Çocuklarımızın sevinci bizi de mutlu ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki gençler ve çocukların sporla buluşmalarına büyük önem veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ediyorum” dedi.

İlk defa parkurlu dart organizasyonuyla karşılaştıklarını belirten çocuklar ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, anlamlı hizmetten dolayı İpekyolu kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ettiler.

Spor organizasyonu çocuklara dağıtılan hediyelerle sona erdi.

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