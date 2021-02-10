Sultan Abdulhamit Han’ın ölüm yıldönümü

Adalet ve Kalkınma Partisi Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Sultan 2. Abdülhamit Han’ın vefatının 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Abdülhamit Han'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sultanlarından biri olduğunu belirten Sabırlı, 10 Şubat 1918 yılında vefat eden cennetmekan Sultan Abdülhamit Han’ın Batı Emperyalizmi’ne karşı Afrika içlerinden Çin’e kadar uzanan büyük bir savaş verdiğini söyledi. Sabırlı, bugünlerde olduğu gibi o yıllarda da ülkenin büyümesine, refahına göz diken düşmanlarına karşı Sultan Abdülhamit Han’ın hep milletin yanında yer aldığını dile getirdi. Sultan Abdülhamit Han’ın İsrail’in devlet olmaması için her şeyi yaptığını belirten Cumali Sabırlı, “33 yıl süren padişahlık döneminde bir karış memleket toprağı kaybedilmemiştir. Ülke ekonomisi zor durumda olduğu için toprak karşılığı tüm borçları silme teklifini ise şiddetle reddetmiştir. Bugünkü istihbarat teşkilatımızın temelini atmıştır. Siyonist İsrail'in devlet olmaması için müthiş bir çaba sarf etmiş ve Siyonistlerin hedefi haline gelmiştir” diye konuştu.

Sultan Abdülhamit Han’ın saltanatı boyunca birçok zorluğa göğüs gerdiğini belirten Başkan Sabırlı, ilkelerinden ve inandığı değerlerden asla taviz vermediğini söyledi. Sabırlı, “Bunun en güzel örneği ise İsrail devletini kurmak isteyen ve bunun için Filistin topraklarını Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm dış borçlarını silmek koşuluyla para karşılığı almak isteyen Yahudilere verdiği cevapta, ‘Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil Osmanlı milletine aittir. Milletim bu toprakları kanlarını dökerek kazanmışlardır. Kanla kazanılan kanla verilir’ demiştir. Böyle asil, böyle günümüzü gören, ülkesi ve milleti için çalışan Devleti Ali Osmaniyeyi dimdik ayakta tutan bu büyük devlet adamını rahmet minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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