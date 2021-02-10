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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

İHA

Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 50 paket halinde toplam 25 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.Y. ve R.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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