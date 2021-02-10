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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı

İHA

Karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı

Van’da nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruda bulunan 14 yaşındaki Rojin Karaman’ın karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı.
Başkale ilçesine bağlı Büklümdere Mahallesi’nde yaşayan Rojin Karaman, bir süredir nefes darlığı ve boyun ağısı sorunu yaşıyordu. Yaşadığı rahatsızlığından dolayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruda bulunan küçük Rojin, hastanenin Çocuk Cerrahi Polikliniğine sevk edildi. Burada Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mehmet Mert tarafından yapılan detaylı muayene sonucunda Rojin’in karaciğerinde 20 santimetre çapında ‘Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz)’ teşhis edildi. Teşhis sonrasında küçük Rojin’in ameliyatına karar verildi.
Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mert tarafından yapılan 2 saatlik başarılı operasyonun ardından karaciğerdeki kist başarıyla alındı. Ameliyat sonrası şikayetlerinden kurtulan küçük Rojin, kısa süre sonra şifayla taburcu edildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan küçük Rojin, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mert ve ekibi başta olmak üzere hastane yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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