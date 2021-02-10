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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım Sigortası Acente Eğitimleri Van ile devam ediyor

İHA

Tarım Sigortası Acente Eğitimleri Van ile devam ediyor

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde TARSİM Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik olarak acente eğitimi düzenlendi.

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde TARSİM Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik olarak acente eğitimi düzenlendi. Eğitim toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Yavuz Özçağin, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve TARSİM birim yöneticilerinin yanı sıra Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri acentelerinin temsilcileri katıldı.

Program açılış konuşmasını gerçekleştiren Günal, eğitim organizasyonunun düzenlenmesindeki kıymetli katkılarından ötürü Birlik temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür ederek; üreticilerin tarım sigortası konusunda bilinçlendirilmesi, TARSİM’in yaygınlaştırılması ve tarım sigortalılık oranının arttırılmasına ilişkin acentelere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

Günal, sözlerine şu şekilde devam etti:
''2021 yılı itibarıyla faaliyetlerine başlayan Van Bölge Müdürlüğümüzün hizmet alanında, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari illeri yer alıyor. Ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olan Van ilimizde iklim şartlarının elverişli olduğu bölgelerde sebze ve tahıl ekimi de yapılıyor. Sizlerle el ele vererek inşallah önümüzdeki dönemlerde hem Van’da, hem de bölge müdürlüğümüzün hizmet alanında yer alan diğer illerde tarım sigortasını yaygınlaştıracağımıza ve sigortalılık oranını çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Acentelerin, tarım sigortası branşını ürün portföyüne koymasının, çiftçileri doğru yönlendirmesinin, hasar süreçlerini detaylı anlatmasının, yeni çıkan ürün ve teminatlarda ihtiyaçlara göre yönlendirme yapmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize, sigortanın sıradan bir ürün olmadığını, bir ihtiyaç olduğunu duyurmamız gerekiyor. Afetlerin oluşturacağı mağduriyetleri daha aza indirmenin yolu sigortadan geçmekte. Bu nedenledir ki, hepimizin en önemli gündem maddelerinden biri; tarım sigortası konusunda üreticilerimizin bilincini artırmak olmalıdır''.

Verilen bilgiye göre eğitim programlarının, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde 12 yeni noktada daha düzenlenerek devam etmesi planlanıyor. Program kapsamında, mevcut uygulamaların yanı sıra 2021 yılı yenilikleri ve diğer önemli başlıklar hakkında da bilgilendirmelerde bulunularak, sorular yanıtlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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