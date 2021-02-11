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Prof. Dr. Akgül: Ölen yavrularının başından ayrılmayan köpek depresyona girmiştir

DHA

Prof. Dr. Akgül: Ölen yavrularının başından ayrılmayan köpek depresyona girmiştir


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, donarak ölen 2 yavrusunun başından günlerce ayrılmayan ve yürek burkan köpeğin görüntülerinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Akgül, köpeklerin de insanların bazı özelliklerine sahip olduğunu belirtti. Akgül, "Köpekler içgüdüleri ve genetiklerinde ilgi duyma, öğrenme, üzüntüye kapılma, tepki gösterme, ayrılık yaşama gibi şeyleri kendilerine dert edinip psikolojik olarak insanların girdiği gibi depresyona girebilme özelliklerine sahiptir. Onlar da içgüdülerle duygularla yaşarlar ve bu duyguları, insanlara yakın düzeydedir" dedi.
Erciş'e bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde sokak köpeği, günlerce donarak ölen 2 yavrusunun başında bekleyip, bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Yavrularının yanına kimseyi yaklaştırmayan köpek, zaman zaman yaladı, kokladı ve yanlarında yattı. Belediye ekiplerinin yavruların ölülerini bölgeden almasının ardından köpek de mahalleden uzaklaştı. 
Herkesin yüreğini burkan görüntülerin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, köpeklerin duygu ve davranışları hakkında açıklamalarda bulundu. Köpeklerin çok ilginç davranışlar gösterdiğini belirten Prof. Dr. Akgül, sahipleri veya içinde yetiştikleri diğer hayvan gruplarıyla kolayca sosyalleşebilen hayvanlar olduğunu söyledi. Köpeklerin bu davranışları ile toplumsal sosyalleşmeye en yatkın hayvan grubunda olduklarını değerlendirdiklerini belirten Akgül, "Dolayısıyla bu hayvanların genetiğiyle içgüdüleri onların davranışlarını çok önemli ölçüde etkileyen faktörler olarak karşımıza gelmektedir" dedi. 
'KÖPEKLERİN DUYGULARI İNSANLARA YAKIN DÜZEYDEDİR'
Erciş'te ölen yavrularının başında bekleyen köpeğin durumu ile daha önce hastane kapılarında sahibinin hastalığı veya ölümüyle üzüntüye kapılan hayvanların davranış biçiminin aynı olduğunu anlatan Prof. Dr. Akgül, şöyle konuştu:
"Hayvan psikolojisinde özellikle köpekler çok sosyal hayvanlardır. Bu hayvanlar içinde büyüdükleri ortama geldikleri günden itibaren içeriden ve dışarıdan bilgi edinerek büyürler. Özellikle onlara sahiplik yapan veya onların canından olan birileri, onlar için çok önemlidir. Hem yavrularını hem de sahiplerini çok önemserler. Bu bakımdan ister yavru olsun ister sahipleri olsun bunların herhangi birinin kaybı sırasında bu hayvanlar depresyona derhal girerler. Çünkü bunların yaratılışları onlara bu ortamı hazırlamaya müsaittir. Köpeklerin içgüdüleri ve genetiklerinde ilgi duyma, öğrenme, üzüntüye kapılma, tepki gösterme, ayrılık yaşama gibi şeyleri kendilerine dert edinip psikolojik olarak insanların girdiği gibi depresyona girebilme özelliklerine sahiptirler. Onlarda içgüdülerle duygularla yaşarlar. İnsanlar gibi birtakım davranışlara sahiptirler ve bu duyguları, insanlara yakın düzeydedir."
'İNSANLAR KADAR DUYARLIDIRLAR'
Köpekleri duygusuz, duyarsız, tepkisiz canlılar olarak değerlendirmemek gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgül, sahiplenme duygusunun çok fazla olduğunu belirterek, "Çünkü onlar sahipleri ile sosyalleşirler. Sosyalleşme bir köpeğin hayatında çok önemlidir. Yavrularıyla arkadaşlarıyla sahibiyle sosyalleşir. O sosyalleşme ortamının kaybı, onlar için dünyayı kaosa çevirir. Bu ortamı yaşadıkları zaman üzüntülerini çeşitli vesilelerle ifade ederler. Üzüntüye kapılma, yas tutma konusunda en az insanlar kadar duyarlıdırlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-02-11 09:15:50

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