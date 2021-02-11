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Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum'un hedefi, dünya şampiyonluğu

DHA

Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum'un hedefi, dünya şampiyonluğu


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, 12-13 Eylül'de İstanbul'da yapılan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, 5 bin metrede altın madalya kazanarak, Balkan şampiyonu olan Vanlı milli sporcu Mahsum Değer (19), 23 Yaş Altı Avrupa, daha sonra Dünya Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil edip, madalya ile dönmeyi hedefliyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mahsum Değer, öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde yeni hedeflerine ulaşmak için mücadele veriyor. Romanya'da 2019'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ile Arjantin'de yapılan 34´üncü Dünya Dağ Koşuları Şampiyonası´nda ikinci olan milli atlet Mahsum Değer, geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde, 12-13 Eylül'de İstanbul'da yapılan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, 5 bin metrede altın madalya kazanarak, Balkan şampiyonu oldu. Ülkesinde ve memleketi Van'da gurur yaşatan Değer, şimdi de Dünya Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor.
'HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI'NA KATILMAK'
Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen eşliğinde, Van Şehir Stadı'nda günde 4 saat çalıma yapan Değer, milli takım formasıyla bu yıl Dünya Şampiyonası'nda ve 2024 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Balkan şampiyonu olduğu için sevinç yaşadığını belirten Değer, "Allah'ın izniyle önümüzdeki yaz sürecinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edip, bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Bir sporcunun da ayrıca hedefi olimpiyatlar olduğu için 2024 Olimpiyatları'nda da ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Çalışmalarını Hüseyin hocamın nezaretinde yapıyorum. Ailem Çaldıran ilçesinde. Ben de onlardan uzak burada antrenman yapıyorum" diye konuştu. 
'SPORCUMLA GURUR DUYUYORUM'
Atletizm Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen ise geçen yıl 13 ülke arasında Balkan şampiyonu olan sporcusu ile gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
"İstanbul'da yapılan gençler Türkiye Şampiyonası'nda sporcum Mahsum Değer, 5 bin metrede Türkiye şampiyonu gelerek milli takıma girmeyi hak kazandı. 11-12 Eylül 2020'de ise yine İstanbul'da yapılan Balkan Gençler Şampiyonası'nda 5 bin metrede ülkemizi temsil ederek Balkan şampiyonu oldu. Bu süreçten sonra Van'a döndük ve hazırlıklarımızı bu yönde devam ettirdik. Bizim bundan sonraki hedeflerimiz önümüzdeki yaz yapılacak 23 Yaş Altı Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıp, barajı geçip madalya almak. Ondan sonra Dünya Şampiyonası var, orada da koşup derece almak istiyoruz. Asıl hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na katılmak. Tüm plan ve programımız bu doğrultudadır. 2024'e kadar tabi ki Balkan ve dünya şampiyonluklarına da katılıp derece almak istiyoruz. Sağ olsun iş adamı Fettah Tamince bize sponsor oldu. Bu da bize hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmaktadır. Eminim ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlimizde çok yetenekli ve değerli sporcular var. Bu sporcularımıza sahip çıkalım. Van'a bir kamp merkezi neden olmasın? Hakikaten spor potansiyeli çok yüksek bir il. Bir olimpiyat hazırlık merkezi niye olmasın? Erzurum, Diyarbakır ve Türkiye'nin çeşitli illerinde var. Neden burada olmasın? Burada Tohum Merkezi açılırsa çoğu sporcumuz için iyi olur. Buradaki sporculara bakanlık, maddi destek, giyim her türlü desteği sağlıyor." DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-02-11 09:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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