(ÖZEL) Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum Değer'in hedefi, dünya şampiyonluğu



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, 12-13 Eylül'de İstanbul'da yapılan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede altın madalya kazanan 19 yaşındaki Vanlı milli sporcu Mahsum Değer, önce 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, daha sonra Dünya Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil edip, madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mahsum Değer, öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde yeni hedeflerine ulaşmak için mücadele veriyor. Romanya'da 2019'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ile Arjantin'de yapılan 34'üncü Dünya Dağ Koşuları Şampiyonası'nda ikinci olan milli atlet, geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde, 12-13 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede altın madalya kazandı. Türkiye'ye ve memleketi Van'a büyük gurur yaşatan Değer, önce 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, ardından Dünya Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor.

'HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI'NA KATILMAK'

Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen eşliğinde, Van Şehir Stadı'nda günde 4 saat idman yapan Mahsum Değer, hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Balkan şampiyonu olduğu için büyük sevinç yaşadığını belirten Değer, "Allah'ın izniyle önümüzdeki yaz sürecinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, ardından da Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bir sporcunun da ayrıca hedefi olimpiyatlar olduğu için 2024 Olimpiyatları'nda da ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Çalışmalarımı Hüseyin hocamın nezaretinde yapıyorum. Ailem Çaldıran ilçesinde. Ben de onlardan uzak burada antrenman yapıyorum" diye konuştu.

'SPORCUMLA GURUR DUYUYORUM'

Ay-yıldızlıların antrenörü Hüseyin Esen ise geçen yıl 13 ülkeden gelen sporcuların arasında Balkan şampiyonu olan öğrencisi ile gurur duyduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"İstanbul'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda sporcum Mahsum Değer, 5 bin metrede Türkiye şampiyonu gelerek milli takıma girmeyi hak kazandı. 11-12 Eylül 2020'de ise yine İstanbul'da yapılan Balkan Gençler Şampiyonası'nda 5 bin metrede ülkemizi temsil ederek Balkan şampiyonu oldu. Bu süreçten sonra Van'a döndük ve hazırlıklarımızı bu yönde devam ettirdik. Bizim bundan sonraki hedeflerimiz önümüzdeki yaz yapılacak 23 Yaş Altı Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıp, barajı geçip, madalya almak. Ondan sonra Dünya Şampiyonası var, orada da koşup derece almak istiyoruz. Asıl hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na katılmak. Tüm plan ve programımız bu doğrultudadır. 2024'e kadar tabii ki Balkan ve dünya şampiyonalarına da katılıp derece almak istiyoruz. Sağ olsun iş adamı Fettah Tamince bize sponsor oldu. Bu da bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmaktadır. Eminim ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlimizde çok yetenekli ve değerli sporcular var. Bu sporcularımıza sahip çıkalım. Van'a bir kamp merkezi neden olmasın. Hakikaten spor potansiyeli çok yüksek bir il. Bir olimpiyat hazırlık merkezi niye olmasın. Erzurum, Diyarbakır ve Türkiye'nin çeşitli illerinde var. Neden burada olmasın. Burada tohum merkezi açılırsa çoğu sporcumuz için iyi olur. Buradaki sporculara bakanlık, maddi destek, giyim her türlü desteği sağlıyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli atlet Mahsum Değer'in Van Şehir Stadı'nda koşu yapması

Değer'in ısınma hareketleri yapması

Antrenörü nezaretinde antrenman yapması

Detaylar

Atletizm Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen ile röportaj

Milli atlet Mahsum Değer ile röportaj

Mahsum Değer'in çalışmalarından genel ve detaylar

DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-11 10:09:55



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