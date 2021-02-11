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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiçekçiler ‘Sevgililer Günü’ için hazırlıklarını tamamladı

İHA

Çiçekçiler ‘Sevgililer Günü’ için hazırlıklarını tamamladı

14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte Vanlı çiçekçiler hazırlıklarını tamamlayarak sipariş almaya başladı.
İçişleri Bakanlığının 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını açıklamasının ardından Van’da bulunan çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı. Sevgililer Günü’nde bir klasik haline gelen güllerin tanesi 10 ile 20 TL arasında olurken, gülün alternatifi orkidelerin fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında alıcılarını bekliyor. Kısıtlamalardan muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür eden çiçekçiler, insanları mutlu edebilmek için Sevgililer Günü’nde 24 saat hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

“İnsanları sevindirmeye, güldürmeye çalışacağız”
İHA muhabirine konuşan çiçekçi Emrah Ceyran, pandemi nedeniyle çalışmaların farklı işlediğini söyledi. Ceyran, “14 Şubat Sevgililer Günü’nde normalde çiçeklere çok talep oluyor. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle insanlar dışarı çıkmayınca bizim işlerde etkileniyor. Canlı sektör olunca işlerimizde zayıflama oluyor. İçişleri Bakanlığımızın sunduğu genelgeyle evlere servisimiz oluyor. Hafta sonu da bu şekilde olacak. İnsanlar evde otururken çiçekleri gelecek. Bir nebze de olsa insanları sevindirmeye, güldürmeye çalışacağız. Korona virüsten etkilenen bir sektörüz. Canlı çiçek söz konusu olunca bizimde işlerimizde aksamalar oluyor. Biz her şeye rağmen 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Onlar evde otururken bizde servis yapmaya çalışacağız” dedi.

“Özel günlerde insanlarımızın mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz”
14 Şubat Sevgililer Günü için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Ferhat Ceyran, “Hafta sonuna denk gelen Sevgililer Günü için hazırlıklarımız sürüyor. Müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü için özel tasarımlar getirdik. Çiçek ve benzeri hediyeler ile hafta sonu insanların evlerine siparişlerimizi yetiştireceğiz. Korona virüs salgını tüm esnafı ve tüm insanlığı vurdu. Böyle özel günlerde insanlarımızın mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. İşlerimiz de bu anlamda daha iyi oluyor. Sevgililer Günü için siparişlerimizi alıyoruz. İstedikleri yere siparişlerimizi vaktinde ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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