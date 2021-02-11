Tiba Akademi’de mesleki yeterlilik sınavı

Van’da yeni kurulan Tiba Akademi tarafından güzellik salonu sahiplerine yönelik ‘mesleki yeterlilik’ sınavı düzenlendi.

Tiba Akademi’de pandemi kuralları çerçevesinde yapılan sınavda, adaylar hem teorik hem de uygulamalı sınava tabi tutuldu. Sınav sonunda bir açıklamada bulunan Güzellik Uzmanı ve Eğitimci Nermin Çelikkaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yaptığı sınavların Avrupa Birliği Projesi kapsamında yapıldığını ifade ederek, bu sınavların tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliğinin olduğunu söyledi. Bunun yanında sınavların ‘edevlet’ üzerinden de direk olarak görüldüğünü dile getiren Çelikkaya, “Güzellik uzmanlarımız, mesleğinde yeterliliklerini bu sınavla ispat etmiş oluyorlar. Adaylarımız iki alandan sınava tabi tutuluyor. Teorik sınavına giren adaylarımıza hangi alanda girdiği ile alakalı sorular soruluyor. Bunun yanında iş güvenliği sorularımız oluyor. Daha sonra da adaylarımıza mesleki amaçlı sorular oluyor. İkinci kısımda ise adaylarımız hangi alanda sınava giriyorlarsa o alandan uygulamaya tabi tutuluyor” dedi.

Adayların puanlama sistemine göre belgelendirildiğini belirten Çelikkaya, “Biz kritik adım ve mesleki adım kurallarının yanında bize verilen puanlama sistemine göre puanlandırarak, adayımızı başarılı veya başarısız bularak belgelendiriyoruz. Başarısız olanların kalmış olduğu birimden yeniden sınava girme hakkı oluyor. Bu sınavlarımız tamamen ücretsizdir. İkinci sınavı da geçemeyen adaylarımız kalmış olduğu birim ücretini ödeyerek tekrar sınava girebilirler” ifadelerini kullandı.

Tiba Akademi’de yapılan sınavların ustalığa denklik sınavları olduğunu vurgulayan Çelikkaya, “Biz bu belgeler ile yıllardır ustalık belgesini alamamış olan kişilere bir yol açmış oluyoruz. Bu belgelerin tümü ustalığa denklik belgeleri olup, bu belgeyi alan adaylarımız direk ustalık sınavlarına başvuru yapabilirler” diye konuştu.

Van’da mesleki yeterlilik sınavına katılımın az olduğunu da sözlerine ekleyen Çelikkaya, “Mesleki yeterliliğinin bu bölgelerde yeteri kadar tanıtılmadığını düşünüyorum. ‘Eğitim şart’ dediğimiz kısmın maalesef burada bürokrasiler tarafından doğru yapılmadığını düşünüyorum. Bu anlamda artık odalardan, belediyelerden destek bekliyoruz. Bunların doğru anlatılması halinde katılımın daha çok olacağını düşünüyorum” dedi.

Tiba Akademi kurucularından Tevfik Sevim ise katılımlarından ötürü Güzellik Uzmanı Nermin Çelikkaya’ya teşekkür ederek, sınavın tüm adaylara hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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