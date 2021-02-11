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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu Van’a geliyor

İHA

Bakan Kasapoğlu Van’a geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geliyor.
Bakan Kasapoğlu’nun yarın saat 10.00 Van’a gelerek, ilk olarak Muradiye ilçesinde bulunan Atayurt bölgesini ziyaret edeceği belirtildi. Erciş ilçesindeki Merkez Camii’nde Cuma namazı kıldıktan sonra esnaf ve Kitap Kafe ziyaretinde bulunacak Bakan Kasapoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki Genç Ofis açılışının ardından Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığının kongresine katılacak. Bakan Kasapoğlu’nun akşam saatlerinde kentten ayrılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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