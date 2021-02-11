Kaymakam Türkman’dan aile destek merkezi ve aşevine ziyaret

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, ilçedeki aile destek merkezlerini ve aşevini ziyaret etti.

Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, ilk olarak Şabaniye Mahallesi’ndeki aile merkezini ziyaret etti. Burada pandemi kuralları kapsamında devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Türkman, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Süphan Mahallesi’ndeki aile destek merkezine geçen Kaymakam Türkman, kreşe gelen çocuklarla yakından ilgilendi. Aile destek merkezleri bünyesinde açılan kursların önemine değinen Kaymakam Türkmen; kursiyerlere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaymakam Türkmen, son olarak Şabaniye Mahallesi'nde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı aşevini ziyaret etti. Evinde yemek pişiremeyen yaşlı, engelli ve mağdur ailelere sefer taslarından yemek dağıtımının yapıldığı aşevini gezen Türkman, personellerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

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