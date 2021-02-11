Bitlis Valiliği'nden haftanın 5 günü yüz yüze eğitim açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Valiliği'nden haftanın 5 günü yüz yüze eğitim açıklaması

DHA

Bitlis Valiliği'nden haftanın 5 günü yüz yüze eğitim açıklaması


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında birleştirilmiş sınıf yapılan tüm okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim-öğretime başlanacağını bildirdi.
Bitlis Valiliği, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun bugün itibariyle aldığı kararları açıkladı. Açıklamada, 15 Şubat tarihi itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitimin yapılacağı belirtilerek şöyle denildi:
"İl Merkezi ve Tüm İlçelerimizde 15.11.2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okullarda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, tüm köy ve beldelerde resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar, imam Hatip ortaokulları ve YİBO´ların bütün sınıf seviyeleriyle bu okulların bünyesindeki anasınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasına, bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına, uygun görülen eğitim kurumlarında idareci, öğretmen, personel ve tüm öğrencilerin mevcut kısıtlamalardan muaf tutulmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisi´nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Van Özcan ÇİRİŞ
2021-02-11 17:50:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Türkman’dan aile destek merkezi ve aşevine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Türkman’dan aile destek merkezi ve aşevine ...
Van Büyükşehir Belediyesi personeline resmi yazışma eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi personeline resmi yazışma ...
Bakan Kasapoğlu Van’a geliyor
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Van’a geliyor
Tiba Akademi’de mesleki yeterlilik sınavı
YEREL HABERLER Tiba Akademi’de mesleki yeterlilik sınavı
İpekyolu Belediyesinden gençlere çağrı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden gençlere çağrı
Çiçekçiler ‘Sevgililer Günü’ için hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çiçekçiler ‘Sevgililer Günü’ için hazırlıklarını ...
Van’daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını oluyor
YEREL HABERLER Van’daki korona virüs aşılamasında yan etkiye ...
Çaldıran’da gramaj ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Çaldıran’da gramaj ve hijyen denetimi
Başkale’de muhtarlar toplantısı
YEREL HABERLER Başkale’de muhtarlar toplantısı
(ÖZEL) Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum Değer'in hedefi, dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum Değer'in ...
Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum'un hedefi, dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Balkan şampiyonu Vanlı atlet Mahsum'un hedefi, dünya ...
Prof. Dr. Akgül: Ölen yavrularının başından ayrılmayan köpek depresyona girmiştir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akgül: Ölen yavrularının başından ...
Tarım Sigortası Acente Eğitimleri Van ile devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım Sigortası Acente Eğitimleri Van ile devam ...
Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnaf için kampanya
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnaf için kampanya
Karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı
YEREL HABERLER Karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı
14 yaşındaki Rojbin'in karaciğerinden 20 santimetrelik kist alındı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Rojbin'in karaciğerinden 20 ...
Çatak Kaymakamı Akbulut esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Çatak Kaymakamı Akbulut esnaf ve vatandaşlarla bir ...
Boru içerisinde sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Boru içerisinde sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımları elektronik ortama taşındı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımları ...
Van'da, araçtaki 25 kilo 400 gram eroini 'Şila' buldu
YEREL HABERLER Van'da, araçtaki 25 kilo 400 gram eroini 'Şila' buldu
Vali Bilmez: Van, koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasında (2)
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Van, koronavirüs risk haritasında en iyi ...
Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Gürpınar Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl tatili etkinliği
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl ...
Tuşba Belediyesinden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden fahiş fiyat denetimi