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TÜRSAB gümrük kapılarının açılmasını istedi TÜRSAB Doğu Anadolu BYK Başkanı Cevdet Özgökçe: “İran pazarını kaybediyoruz”

İHA

TÜRSAB gümrük kapılarının açılmasını istedi TÜRSAB Doğu Anadolu BYK Başkanı Cevdet Özgökçe: “İran pazarını kaybediyoruz”

Van’da, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Cevdet Özgökçe, geçmişte zor şartlar altında oluşturulan İran pazarını gümrük kapılarının kapalı olması nedeniyle kaybetme aşamasına geldiklerini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan gümrük kapılarının bir an evvel açılmasını talep ediyoruz” dedi.
Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin diğer sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getiren TÜRSAB Doğu Anadolu BYK Başkanı Cevdet Özgökçe, sektör olarak bölgede çok zor dönemlerden geçtiklerini söyledi. Gümrük kapılarının kapalı olmasından dolayı sadece turizm sektörünün değil esnafın da zor günler geçirdiğini vurgulayan Özgökçe, “Esnafın yüzde 50’si, kısıtlamaların dışında da kepenk açamıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim bu coğrafyanın kaderi, sadece gümrük kapısının üzerinde. Bizim turizmimiz Esendere, Gürbulak ve Kapıköy gümrük kapılarının üzerindedir” dedi.
İran İslam Devleti ile geçmişte büyük çalışmalar içerisine girdiklerini anımsatan Özgökçe, “İran pazarı kolay kurulmadı. Zor şartlarda, zor süreçlerden geçtik. Kapıköy Gümrük Kapısı daha açılmadan önce de ben ve meslektaşlarım İran’da faaliyetlerimizi yürütüyorduk. O zamanlarda Esendere ve Gürbulak gümrük kapılarını kullanıyorduk. Özel araçlarımızla İran’a gidip gruplarımızı alıyorduk, Van’a getiriyorduk. Şimdi ise bu gümrük kapılarımız pandemi nedeniyle kapalı” ifadelerini kullandı.
Korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye’deki 36 gümrük kapısının geçen sene mart ayında kapandığına hatırlatan Özgökçe, “20 Haziran’dan itibaren 36 gümrük kapısından 32 tanesi açıldı. Sadece Esendere, Kapıköy, Gürbulak ve Çukurca’da bulunan Üzümlü Gümrük Kapısı kaldı. Bizler zor şartlarda hayatımızı idame ediyoruz. Kapıkule’de 24 saat hizmet veren bir gümrük kapımız var. Yine Edirne’de özellikle Edirne Pazarı olduğu gün özellikle Bulgaristan’dan ülkemize 30 ila 50 bin civarında insan günü birlik geçiş yapıyor. Gelip alışveriş yapıyor, geziyor, kısmen konaklama yapıp tekrar geri dönüyorlar. Biz de geçmişte İran ile bu tür ilişkiler içerisindeydik. Gümrük kapımız açıkken İran’dan da insanlar gelip alışveriş yapıp, sonra geri gidiyorlardı. Hatta biz o zamanlarda konaklamada sıkıntı yaşıyor, gelen misafirleri yer bulamadığımız için komşu ilçelere hatta illere gönderiyorduk. İnsanlarımız para kazanıyor, yüzleri gülüyordu. Şimdi önümüzde nevroz bayramı var. 16 Mart’ta İran’da 20 günlük tatil başlıyor. Bu, bizim olmazsa olmazımızdır. Bu anlamda mart öncesi gümrük kapısının açılması gerektiğini düşünüyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan kapıların açılmasını diliyoruz” diye konuştu.
Turizmin Van’ın kalbi olduğunu da sözlerine ekleyen Özgökçe, “Gerçekten esnafın durumu iyi değil. Çarşı pazar kan ağlıyor. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyor. Turizm bu bölgenin kalbidir, beynidir. Bölgenin şartları ortadadır. Tarım ve hayvancılığı, sanayisi bellidir. Turizm gerçekten geçim kaynağımızdır” dedi.
İran ile zor şartlarda kurulan pazarı kaybetme aşamasına geldiklerine vurgu yapan Özgökçe, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu ilişkiler kolay kurulmadı. Biz bu pazarı kurmak için çok büyük çabalar sarf ettik. Uzun süre İran’a gidip ilimizin, ülkemizin tanıtımını yaptık. İran temsilcilerini, tır operatörlerini, turizmcileri, ilimize getirip infolar düzenledik. Çok büyük emekler verdik. Şimdi bu pazarı kaybediyoruz. İran’dan batı illerine günlük 1718 uçak sefer sayısı var. Erzurum’a, Trabzon’a, İstanbul’a, İzmir’e, Antalya’ya, Denizli’ye, Adana’ya, Isparta’ya var. Şimdi ise bu pazarı kaybetme aşamasına geldik. Biz gerekli önlemlerin alınarak kapının açılmasını istiyoruz.“

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