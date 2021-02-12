Van'da ev kadınları ve öğrenciler, unutulmaya yüz tutan ahşap oymacılığını öğreniyor



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, lise ve üniversite öğrencileri, unutulmaya yüz tutan ahşap oymacılığının kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Aralarında ev kadınlarının da olduğu kursiyerler, geleneksel ahşap oyma sanatını öğrenerek, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Tuşba Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Gülden Cesur, kadınların ahşap oymacılığı ile naht sanatı öğrendiklerini ve gelecek kuşaklara aktardıklarını söyledi.

Van Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezin'de 17 ayrı kurs veriliyor. Kız ve erkek öğrenciler ile ev hanımı kadınlar, pademi süresi boyunca açılan kurslara gelerek meslek öğrenmeye çalışıyor. Toplam 400 kursiyerin dönüşümlü olarak eğitim gördüğü Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslardan en büyük ilgi ise 'ahşap oymacılığı' kursuna gösteriliyor. Üniversite, lise ve ev hanımlarından oluşan kursiyerler, eğitmenlerin verdiği kurslarla unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatı ile naht sanatını öğreniyor. Kursiyerler, tahta ve kavak ağacına işledikleri desenlerle birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

'GENÇLİK MERKEZİ'NDE 17 KURS AÇILDI'

Tuşba Gençlik Merkezi'nin Gençlik Lideri Gülden Cesur, merkezde çeşitli dallarda 17 kursun açıldığını belirterek, "Gençlerimiz kendilerini geliştirmeleri veya serbest zamanlarını değerlendirmeleri açısından faaliyetlerimizde yer almaktadır. Özellikle ahşap oymacılığı atölyemize yoğun ilgi var. Buraya gelen kadınlar, hem meslek öğreniyor, hem unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı sanatını gelecek kuşaklara taşımak için çaba gösteriyorlar" dedi.

KIZ ÖĞRENCİLER, AŞHAP VE NAHT SANATINA İLGİ GÖSTERİYOR

Gençlik Merkezi Ahşap Oymacılığı Öğretmeni Cansu Arvas ise, unutulmaya yüz tutmuş eserleri gün yüzüne çıkarmak için kursiyerler yetiştirdiklerini ifade ederek," Bu sanat, Osmanlı dönemine ait bir sanat. Öğrencilerimiz bu atölyede ahşap oyma, ahşap yakma, katı sanatı öğreniyorlar. Buraya gelen öğrenciler, burada meslek edinip, bunu ilerini zamanlarda iş hayatlarına yansıtmak istiyorlar. Burada ahşap oymacılığın yanı sıra naht ve katı sanatı yapılıyor. Bunların hepsi Gençlik Merkezi'nin destekleriyle yapılıyor. Buranın yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz pandemi sürecini bu şekilde değerlendiriyor. Bunlar hep gençlik merkezi sayesinde oluyor. Buraya üniversite ve lisede okuyan kız öğrencilerin yanı sıra ev hanımları da geliyor. Burada pandemi kurallarına da dikkat ediyoruz. Bu sanata yoğun bir ilgi var" diye konuştu.

Gençlik Merkezine gelen kız öğrenciler de, ahşap oymacılığı ve naht sanatı öğrenip, ileride meslek sahibi olmayı hedeflediklerini anlattı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-12 08:38:12



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