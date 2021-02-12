Vali eşinden elleri olmayan ve resim çizen şehit çocuğuna anlamlı ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, elleri olmayan ve resim çizerek haberlere konu olan şehit çocuğu Vedat Kiyat’ı ziyaret ederek kendisine resim malzemesi desteğinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile birlikte doğuştan elleri olmayan ve çizdiği resimlerle herkesi kendine hayran bırakan Vedat Kiyat’ı evinde ziyaret eden Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kiyat ailesi ile sohbet etti. Ziyareti sırasında doğuştan elleri olmayan Vedat Kiyat’a tuval ve resim malzemesi desteğinde de bulunan Bilmez, kendisine ellerinden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi. Meral Bilmez hanımefendinin kendisini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Vedat Kiyat ise, kendisine daha önce yaptığı tabloyu hediye etti. Daha sonra bir açıklamada bulunan Kiyat, “Gerçekten şuanda duygularımı ifade edemiyorum. Beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Bana tuval getirmiş. Ben bunları karşılayamıyordum ama bu güzel düşüncesinden dolayı, beni ziyaret ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretleri sırasında kendisine Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen resim kursuna davet edildiğini de dile getiren Kiyat “Resim benim için çok önemli. Ben resim çizmeden yapamam. Beni karanlıktan aydınlığa çıkaran resimdir” diye konuştu.

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