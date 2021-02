Tuşba Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerde bulunan okullar ile bağımsız anaokullarını yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ilçe genelinde düzenli olarak yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, 15 Şubat’ta tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin yapılacağı köy okulları ile bağımsız tüm anaokullarında sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları konferans salonu, lavabo ve koridorları dezenfekte ediyor. Sağlık Bakanlığı onaylı ve insan sağlığını tehdit etmeyen özel solüsyonlu ilaçların kullanıldığı çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 20 okulun dezenfektesini tamamladıklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bugün 9 okulun daha dezenfekte edileceğini kaydetti. Öğrencilerin gönül rahatlığı ile okullarına gelmeleri için en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ettiklerini vurgulayan Başkan Akman, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, mesafe ve temizlik konusunda kişisel koruma alışkanlığını kazanan çocuklarımızın eğitim gördükleri okulların da hijyeni sağlamak için tüm ekip ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Korona virüs salgınından bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Normal hayata bir an önce dönmemizin tek yolu hepimizin alacağı tedbirlerden geçmektedir” dedi.

