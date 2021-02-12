Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine tam donanımlı yeni bir cihaz daha alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine son teknolojiyle donatılmış yeni anjiyografi cihazı alındı.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine son teknolojiyle donatılmış yeni anjiyografi cihazı alındı Üç boyutlu görüntüleme gerçekleştirebilen, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleri ile kombinasyon yapılarak hızlı ve doğru tanı ile tedavi imkanı sağlayan cihaz, özellikle kalp hastalıklarına bağlı sağlık sorunlarının tetkik ve tedavisinde büyük önem taşıyor. Cihazın hizmete alınmasıyla ilgili programa katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, geçen ay ileri teknolojilere uygun, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik beyin ameliyatı mikroskobunun da tıp merkezine kazandırıldığını belirtti.



“Hastanemize teknolojik tüm imkânları kazandırmak istiyoruz”

Tıp merkezini ileri teknoloji cihazlarla donatmaya devam edeceklerini kaydeden Rektör Şevli, “Son teknolojiye sahip yeni bir anjiyo cihazını daha hastanemize kazandırdık. Bu atılımlarımız devam edecek. Daha önce hastalarımıza tek anjiyo cihazı ile hizmet verilebiliyordu. Bu durum hastalarımız için mağduriyet oluşturuyordu. Modern tıbbi teknolojiye sahip ikinci anjiyo cihazı ile aynı anda birden fazla kalp krizi geçiren hastaya müdahale etme imkânı sağlanmış oldu. Aynı zamanda DSA teknolojisine sahip yeni cihazımız ile bacak damarlarındaki tıkanıklıkların da tedavi edilmesi sağlanmış oldu. Hastanemizi ileri seviye girişimsel işlemler ve ameliyatların yapıldığı bir merkez haline getirmek ve hastalarımızı il dışı sevklerle mağdur etmeden onlara son teknolojik imkânlarla tedavi hizmeti sunmak hedefindeyiz. Bu imkânlar sayesinde hastalarımıza ve doktorlarımıza daha fazla konfor sağlamayı amaçlıyoruz. Hastalarımızın daha modern şartlarda tedavi görebilmeleri için teknolojik tüm imkânları hastanemize kazandırmak en temel görevimiz" dedi.



“Ünitelerimizin hem kapasitesi hem de niteliği artacak”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu ise yeni anjiyo cihazının, kardiyoloji, radyoloji ve nöroloji ünitelerinin hem kapasitesini hem de niteliğini arttıracağını söyledi. Bölgede yaklaşık 3 milyon insana sağlık hizmeti verdiklerini belirten Dekan Çobanoğlu, “ Kardiyoloji Anabilim Dalımız özverili öğretim üyelerimizin çalışmalarıyla bölgemize yıllardır hizmet vermektedir. Tabii ki onların daha iyi hizmet verebilmeleri için yeni teknolojileri takip edip hastanemize kazandırmamız gerekiyor. Bu ileri teknoloji cihazın kardiyoloji kliniğimize kazandırılmasında bize büyük destekler sunan Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni anjiyo cihazıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise “Rektörümüzün girişimleriyle hastanemize son teknolojiyle donatılmış cihazlar kazandırılıyor. İnme merkezinde gerçekleştirilen beyin ve ayak damarlarını açma işlemleri de bu cihaz sayesinde çok rahat yapılabilecek. Bu cihaz sayesinde hastalarımızın yaşam kaliteleri artacak” dedi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Sedat Yayla, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ile hastane doktor ve çalışanları da katıldı.

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