Ambulans helikopter pilotundan alkışlanacak hareket

Van’ın Gevaş ilçesinde yolu kapalı olan mezraya giden ambulans helikopterin pilotu, kar üzerine inerek 61 yaşındaki hastayı aldı.

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığlı mezrasında 61 yaşında erkek hasta olduğu ihbarı üzerine, yolun kar nedeniyle kapalı olduğu bölgeye Van Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hizmet vermekte olan ambulans helikopter yönlendirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pilot Burak Türkel, helikopteri kar üzerine indirerek hastayı alıp hastaneye götürdü.

Bu anlar ise İstanbul'un Esenler ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Göksu paylaşımında, "Sağlık Helikopteri Pilotu Burak Türkel 61 yaşındaki İsa amcamızı almak için "Ben bu hastayı burada bırakmam, almadan gitmek yok" diyerek helikopteri indiriyor. Her nerede, şartlar nasıl olursa olsun. @saglikbakanligi'mız vatandaşımızın yanında” ifadelerine yer verdi.

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