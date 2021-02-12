Bakan Kasapoğlu Erciş'te gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde gençlerle bir araya gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Güraçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile kurum müdürleri tarafından karşılandıktan sonra Muradiye ilçesine geçti. Atayurt bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, ardından Erciş ilçesine geçti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Kitap Kafede gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, yöneltilen soruları cevapladıktan sonra Merkez Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakan Kasapoğlu esnaf ziyaretinde de bulunduktan sonra il merkezine geçti.

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