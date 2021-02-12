Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti (2)

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ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muradiye'den sonra Erciş ilçesine geçti. İlçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki kitap kafede gençlerle bir araya gelip, sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, sık sık not tuttu. Kitap kafedeki gençler, Bakan Kasapoğlu'na çiçek ve çini hediye etti. İlçe Kaymakamlığı´nı da ziyaret eden Kasapoğlu, Kara Yusuf Paşa Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra merkezde esnafı gezerek, sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-02-12 14:14:12



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