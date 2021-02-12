Van’da kayıt altına alınmayan büyük ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süreleri uzatıldı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Koyun, Keçi Türü Hayvanlar ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile büyük ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süreleri uzatıldı. Bu kapsamda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla 10 Şubat 2021 tarihinde toplanan Van İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonun almış olduğu 2021/1 sayılı kararı ile; ilimizin coğrafi yapısı, Covit19 pandemisi, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle Yönetmelik hükümlerine uygun olarak küpelenmeyen hayvanların yeniden küpelenmesine imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan sığır cinsi hayvanların 6 aylık tanımlama süresine bakılmaksızın, koyun ve keçi türü hayvanların ise 12 aylık tanımlama süresine bakılmaksızın ve bu hayvanların annelerinin bireysel tanımlama numarası aranmaksızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar herhangi bir ceza bedeli ödenmeden tanımlamaları (küpelemeleri) yapılabilecektir. Küpe affından yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2021 programı kapsamında mahallelerinde aşı ve kimliklendirme çalışması yapan veteriner sağlık personelimize bildirmeleri veya ilgili ilçe müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları halinde hayvanlarına kimliklendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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