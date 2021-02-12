Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti (4)



BAKAN KASAPOĞLU `GENÇ OFİSİ´NİN AÇILIŞINI YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi´nde kurulan `Genç Ofisi´nin açılışını yaptı. Açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Güraçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, 12 gün önce Van'da olduklarını belirterek, Van´ı hem bölgesel hem de ulusal anlamda bir üs ilan ettiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Van, sadece nüfusuyla değil, dinamizmi, heyecanıyla da öncü bir ildir. Her faaliyetimiz için Van´da inşallah hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Tıpkı bu ofiste olduğu gibi, hızlı hareket edeceğiz, gençlerimizi tesislerle, salonlarla tüm imkanlarla buluşturacağız. Bu güzel çalışma olan Genç Ofisi´nin başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin gençleri olmak üzere, tüm Van halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız protokollerle hem Van hem de ilçelerinde ve köylerine kadar çok önemli tesisleri birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda her tesisin aynı zamanda bir genç ofis olduğunu da vurgulamak istiyorum. Tüm tesislere hep birlikte sahip çıkacağız. Genç ofis Türkiye´nin en hızlı gerçekleştirilen teftiş edilen ve donatılan Genç Ofisi oldu. Bu manada Van´daki çalışma arkadaşlarıma, Rektörümüz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen Genç Ofisi´nde incelemelerde bulunarak buradaki atölyeleri gezdi. Gençlerin söylediği şarkılara eşlik eden Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra Van'dan ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2021-02-12 21:50:15



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