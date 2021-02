Çiçekçilerde sevgililer günü hareketliliği

14 Şubat Sevgililer Günü’ne saatler kala Van’daki çiçekçilerde de sipariş hareketliliği başladı.

İçişleri Bakanlığının 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını açıklamasının ardından Van’da bulunan çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı. Güllerin tanesi 10 ile 20 TL arasında olurken, orkidelerin fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında alıcılarını bekliyor. Kısıtlamalardan muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür eden çiçekçiler, insanları mutlu edebilmek için Sevgililer Günü’nde 24 saat hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu sene diğer senelerden farklı olarak pandemi kısıtlamaları çerçevesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nün kutlandığını belirten Demet Çiçekçilik İşletme Müdürü Ferhat Ceyran, “Zaten hazırlıklarımızı bir hafta önce tamamlamıştık. Pandemi, herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Şu anda kimse dışarı çıkamadığı için bizler de telefon veya sosyal medya aracılığı ile sipariş alıyoruz ve evlere teslimat yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların en çok gül ve papatyaya rağbet gösterdiğini dile getiren Ceyran, “Bunun yanında orkide, kaktüs, onbir ay çiçeği ve ortancalara da ilgi var. Saksı çiçekleri biraz daha az tercih ediliyor. Ayrıca bizler ayıcıklar önüne güzel demetler de oluşturabiliyoruz. Karşı tarafı memnun etmek için elimizden gelen her imkanı sağlıyoruz. Çünkü karşı taraf mutlu olduğu sürece biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise sevgililer gününün yılın bir günü değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederek, “Yılda bir defa değil her zaman almamız gerekiyor. Özel günde de mutlu edelim istiyoruz. Yıl içinde de alıyorum. Umarım güzel bir yıl geçiririz. Herkesin de sevgililer gününü kutluyorum” dediler.

