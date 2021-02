Van'da bankadan zimmetine 795 bin TL geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

Van'ın Özalp ilçesinde bankadan zimmetine 795 bin para geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı.

Van’ın Özalp ilçesindeki bir banka şubesine operasyon yetkilisi (müdür yardımcısı) olarak işe başlayan C.O., isimli personel, 2018 yılından itibaren değişik zamanlarda yaklaşık 795 bin TL’yi zimmetine geçirdiği belirtildi. Parayı iddia ve bahis sitelerinde oynayarak kaybettiği belirtilen C.O., banka müfettişleri tarafından olayı araştırmak için ön rapor tanzim ederek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli C.O., sevk edildiği Özalp Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

