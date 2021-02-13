Van’da güzel havayı gören vatandaşlar kısıtlamaya uymadı

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu haftasında havaların güzel olmasından dolayı çok sayıda vatandaş dışarı çıktı.



Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Cuma saat 21.00’de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, Van’da da devam ederken, güneşli havayı gören vatandaşlar, kısıtlamaya aldırış etmeden kendilerini dışarı attı.



“Öğrencilerle birlikte vatandaşlar da dışarı çıktı”

Özellikle özel eğitim kurslarının yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte kent merkezinde öğrenciler yoğun bir şekilde görülürken, öğrencilerle birlikte vatandaşların da dışarı çıktığı görüldü. Özellikle ara sokaklarda görülen vatandaşların maske ve sosyal mesafeye aldırış etmediği gözlemlenirken, saat 17.00’a kadar hizmet veren marketlerde ise yine yoğunluk yaşandı.

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