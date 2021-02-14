Van polisi sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi

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Van’ın İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bıraktı.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için çalışma başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki yoğunluğun azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının bu dönemlerde daha fazla aç kalabileceği düşünülerek çeşitli noktalara polis ekiplerince sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

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