Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı



Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'da, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve iş birlikçilerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan´ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında tabanca, EYP yapımda kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-14 13:04:32



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