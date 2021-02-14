Yüz yüze eğitim öncesi servisler dezenfekte edildi

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, pazartesi günü eğitimin yüz yüze başlayacağından dolayı kırsal mahallelerdeki okullara öğrenci taşıyacak servisleri dezenfekte etti.

Pandemiden dolayı eğitime verilen aranın ardından alınan kararla 15 Şubat Pazartesi günü kırsal mahallelerdeki okullarda yeniden yüz yüze eğitim başlıyor. Bundan dolayı Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrenci taşıyacak onlarca servisi dezenfekte etti. Pazartesi günü öğrenci taşıyacak olan araçların dezenfekte işlemlerinin tamamlanarak hijyenik bir ortamda öğrencileri taşıyacağını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Pandemiden dolayı yüz yüze ara verilen eğitim pazartesi günü yeniden başlayacak. Çaldıran Belediye olarak ilçemizde öğrenci taşıyacak olan okul servislerinin dezenfektan işlemleri tamamlandı. Okulların açılmasından önce Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekiplerince ilçede bulunan öğrenci servisleri tek tek dezenfekte edilerek öğrencilerimizin temiz ve hijyenik bir ortamda taşınmasını sağlayacak. Dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemiden dolayı verilen aranın ardından yeniden eğime başlanması ile ilçemizdeki binlerce öğrencimiz eğitimlerine devam edecekler. Okullarımızda düzenli olarak dezenfektan işlemleri devem ederek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın temiz ve hijyen bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine katkımız devam edecektir" dedi.

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