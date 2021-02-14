2. Lig: Vanspor FK: 3 - Pazarspor: 0

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Pazarspor’u 30 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xxx, Vedat Hoşnam xxx, Ahmet Ulu xxx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Abdulkadir Özdemir xxx, Sedat Cengiz xxx (Muhammet Muhmut Emir dk. 60 xx), Ömer Yıldız xxx (Utku Şen dk. 60 xxx), Burhan Arman xxx, Üzeyir Ergün xx, Oktay Aydin xxx, Berkan İbrahim Çakır xxx (Sedat Komi dk. 67 xx), Emre Özkan xxx, Barış Gök xxx, Yakup Demir xxx (Rüştü Hanlı dk. 71 xx)
Pazarspor: Mustafa Güngör x, Ömercan Öndaş x, Emre Akgün x, Taha Gür x, Ali Osman Karnapoğlu x, İbrahim Topaloğlu x (Alper Akçan dk. 71 x), Şahinali Terzi x, Eren Karadağ x, Feyyaz Aydil x (Onur Civelek dk. 36 x), Hüseyin Eray Karataş x (Kadir Kaan Yurdakul dk. 71 x), Savaş Çakır x (Muhammet Çelik dk. 53 x)
Goller: Yakup Demir (dk. 20), Ömer Yıldız (dk. 43) (Vanspor FK), Ömercan Öndaş (dk. 33 k.k.) (Pazarspor)
Sarı kartlar: İbrahim Topaloğlu, Ali Karnapoğlu (Pazarspor)
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