Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı Hakkari'den 3 puanla döndü

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Hakkari Mehmet Akif Ersoy Kadın Voleybol Takımını 30'lık net skorla mağlup edip ligde 14. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine toplayan kırmızısiyahlılar, sezonun 14. hafta müsabakasında deplasmanda Hakkari temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Kadın Voleybol Takımı ile karşılaştı. Emrah Eker ve Necip Arman koçluğunda, kaptan Zerda Güler, Gülçin Düzgün, Bahar Ayyıldız, Zana Demir, Dilan Kaya, Şevval Görmüş liberolar Şehriban Benek ve Bahar Çakmak ile maça çıkan Vanlı kızlar, ilk seti 2513 kazandı. İkinci ve üçüncü sette de rakibine çok az fırsat tanıyan Van ekibi 2516 ve 2512’lik skorlarla 3 puanı kazanmayı bildi.

Ligde 14 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, liderliğini de sürdürüyor.

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