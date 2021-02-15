Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Akşam saatlerinde zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde sonra yer yer sert ve hamleli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta 6, Hakkâri’de 9, Van’da 11 ve Bitlis’te 7 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve buna bağlı kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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