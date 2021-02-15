Gürpınar’da 15 ton odun yandı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 15 ton odun yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Bozyiğit Mahallesi’nde meydana geldi. Recep Bozdemir'e ait yaklaşık 15 ton odun, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Odunlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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