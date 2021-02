Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin oldu

Van Teknokent Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yasemin Yetkin, Van Teknokent Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Van Teknokent Yönetim Kurulu muhtelif gündem konularını görüşmek üzere bir araya geldi. 2019 yılından bu yana Van Teknokent Genel Müdürü olarak görev yapan Bilgin Yazlık, görev değişikliği nedeni ile genel müdürlük görevinden ayrıldı. Van Teknokent’in yeni Genel Müdürü ise Van Teknokent Yönetim Kurulu kararı ile Van YYÜ Öğretim Görevlisi Yasemin Yetkin oldu. Ayrıca aynı toplantıda, Van Teknokent’ten sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla da yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Van Teknokent Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Bilgi tabanlı ekonominin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkeler, ancak bilgi ve teknoloji tabanlı şirketleri ile dünya pazarında yer edinebilmektedirler. Bilgi tabanlı ekonomide üniversitelerin rolü oldukça değerlidir. Teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilerin en önemli kaynağı artık üniversiteler olmuştur. Üniversiteler ürettikleri bilgiyi gerek kendi bünyelerinde gerekse girişimciler vasıtası ile ticarileştirmektedirler. Üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi için üniversite ile sanayinin işbirliği yapması gerektiği aşikârdır. Değişen dünyada artık 3. nesil üniversiteleri konuşulmaktadır. Hem eğitim yapan hem araştırma yapan hem de yaptığı araştırmaların sonuçlarını ticarileştiren üniversiteler 3. nesil üniversiteler olarak adlandırılmaktadır. Üniversite ile sanayinin en sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir işbirliği yaptığı alanlar tüm dünyada teknokentlerdir. Aslında teknokentleri üniversitelerin inovasyon laboratuvarları olarak da görmek mümkündür. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi köklü bir üniversite, iyi bir eğitim kurumu olmanın ötesinde 3. nesil bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna sahip girişimci ve yenilikçi bir üniversitedir. Bu vizyonun gerçekleşmesi için akademisyenlerimizin ürettikleri bilginin toplum yararına ekonomik faydaya dönüşmesi gerekmektedir. Bunun yollarından biri de akademisyen şirketleridir. Akademik girişimcilik üniversitemizin öncelikli olarak ele aldığı konulardan biridir. Türkiye de tüm dünyada tezahür eden yeni akımlara çok hızlı ayak uydurmuş ve 2001 yılında ilk defa teknokentler kurmaya başlamıştır. Geçen 19 yıllık zaman zarfında ülkemizde toplam 85 teknokent kurulmuştur. Van Teknokent de bu 85 teknokentten biri olarak 2012 yılında ilan edilmiş ve 2015 yılında ilk arge firmasını kabul ederek faaliyetlerine başlamıştır” diye konuştu.

Van Teknokent’in özellikle son bir yılda önemli gelişmelere imza attığını dile getiren Şevli, “Bugün Van Teknokent çevresinde bulunan 13 ile hitap etmekte ve bölgesel bir teknokent vizyonu ile hareket etmektedir. Teknoloji tabanlı girişimciliğin merkez üssü olma hedefine sahip olan Van Teknokent, bu vizyon için önemli projeler gerçekleştirmektedir. Van Teknokent yüzde 98 doluluk oranına ulaşmıştır. Bölgede bugüne kadar 96 arge projesi gerçekleştirilmiş ve toplamda yaklaşık 50 milyon TL ciro yapılmıştır. Bölgede yer alan firmalarda 80 arge personeli istihdam edilmektedir. Van Teknokent 2020 yılında dört önemli proje başlatmış ve yürütmektedir. Bölge ekonomisini teknoloji tabanlı girişimcilik ile büyütme hedefine sahip olan bu projeler ise ‘Ben Girişimciyim Teknoloji Tabanlı İş Fikri Yarışması ve Prototipleme Programı’, ‘Patent Growth Projesi’, ‘TÜBİTAK BiGG Programı Uygulayıcı Kuruluş Projesi’, ‘Start One Kuluçka Merkezi’dir” diye konuştu.

Van ve bölge illerinin barındırdıkları genç nüfus ile girişimcilik açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Şevli, “Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için gerekli olan nitelikli hizmetler özellikle son bir yılda geliştirdiğimiz program ve projeler ile etkin bir biçimde sunulur hale gelmiştir. Van YYÜ, bugüne kadar toplam 23 patent başvurusu yapmış ve her yıl ortalama 20 üniversitesanayi işbirlikli projeye imza atmaktadır. Van YYÜ’nün gösterdiği bu performans endekslere de yansımış, üniversitemiz URAP endeksinde 2018’de 41. sırada iken bugün 35. sıraya kadar yükselmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2020 yılında belirlediği 3. nesil üniversite olma vizyonuna tüm akademisyenlerinin çok değerli katkısı ile her geçen gün bir adım daha yaklaşmaktadır. Bölgedeki tüm akademisyenlere, girişimcilere, yatırımcılara ve sanayicilere nitelikli teknokent hizmetleri sunan teknokentimizde bugün itibari ile bayrak değişimi gerçekleştirmekteyiz. Teknokentimizin gelişim sürecinde önemli hizmetleri yerine getiren Bilgin Yazlık’a teşekkür ediyorum. Göreve başlayacak olan Yasemin Yetkin’e ve Van Teknokent Yönetim Kururlu Üyesi, Van Teknokent’ten sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla’ya başarılar dilerim. Teknokentimizi ülkemizdeki en iyi teknokentlerden biri haline getirmek ve uluslararası alanda somut işbirlikleri geliştirmek, ortak projeler gerçekleştirmek önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Van Teknokent, tüm Van halkının hatta bulunduğu bölgede bu hizmete ihtiyaç duyan tüm toplumun hizmetindedir. Bayrak değişimi ile başlattığımız bu yeni dönemde teknokent, ulusal ve uluslararası yatırımcıların odağına girecek teknoloji tabanlı girişimciler yetiştirecek, bu girişimcilerin ürettiği ürünler ile bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

