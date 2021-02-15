Tuşba Belediyesinden öğrencilere destek

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aranın ardında bugün yüz yüze eğitime geçen kırsal mahallelerdeki (köy) okulları ziyaret ederek öğrencilere maske, kırtasiye malzemesi ile oyuncak dağıttı.

Korona virüs ile mücadele sürecinde sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışmaya imza atan Tuşba Belediyesi, köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasıyla öğrencilere maske, kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu. Beraberinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve birim müdürleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren Ermişler, Bağdaşan ve Karaağaç mahallelerini ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye ekipleri tarafından okulların dezenfekte edildiğini hatırlatarak, “Tuşba Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz ve bundan sonrada imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz. Pandemi salgını nedeniyle 20202021 eğitim öğretim yılına buruk başlamıştık. Kısa süren bir yüz yüze eğitimin ardında vakaların artması üzerine eğitim öğretime ara verilmişti. Uzun bir süreden beridir okullar kapalı olduğu için çocuklarımız uzaktan eğitim alıyordu. Allah’a şükürler olsun bugün köy okullarımızda tekrar yüz yüze eğitime başlandı” dedi.

Beraberinde bulunan Başkan Yardımcısı Yertürk ve birim müdürleri ile birlikte Ermişler, Bağdaşan ve Karaağaç mahallelerinde öğrencilere maske ile defter, kalem, silgi ve kalemlik gibi kırtasiye malzeme ile oyuncak dağıtan Belediye Başkanı Salih Akman’a okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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