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Sınır kapısına giden yola tuzaklanan EYP imha edildi

İHA

Sınır kapısına giden yola tuzaklanan EYP imha edildi

Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı karayolunun 95. kilometresinde yola gömülü vaziyette tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Saray ilçesi kırsalında 14 Şubat 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde, Kapıköy Sınır Kapısı (D300) karayolu 95. kilometresinde Devlet Demir Yolları Üst Geçidi köprü başlangıç kısmında yola gömülü vaziyette iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP tespit edilmiş olup adli makamlara bilgi verilerek imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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