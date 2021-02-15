VANESOB’dan teröre lanet

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), Gara'daki terör saldırısını lanetledi.

VANESOB’dan yapılan açıklamada, “Şehitlerimize minnettarız. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan masum ve savunmasız 13 vatandaşımızın şehit edilmesi bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu kabul edilemez. Kaçırılan askerlerimiz, polislerimiz ve sivillerimizin katledilmesi insanlık dışıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olarak terör olayları değil, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği adına huzurla anılmak isteriz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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