Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi

VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı (D-300) yolunun 95'inci kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Saray ilçesi kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda Kapıköy Sınır Kapısı (D-300) yolunun 95'inci kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmına, yola gömülü tuzaklanmış EYP tespit edildi. EYP, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-02-15 14:12:06
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