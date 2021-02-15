Çaldıran’da 7 bin 224 öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat’ta aşamalı yüz yüze eğitimin başlanacağını duyurulmasının ardından Van’ın Çaldıran ilçesinde de eğitim öğretime başlandı.

Türkiye’de korona virüs salgını mücadelesi kapsamında eğitime verilen aranın ardından köy okullarında yeniden eğitim öğretime başlandı. İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez’in katılımıyla Toprakseven İlkokulunda tören düzenlendi. Toprakseven İlkokulunda ilk ders zilinin çalması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında ders başı yaptı.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye’de korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden eğitim öğretime başlandığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat’ta aşamalı yüz yüze eğitimin başlanacağının duyurulmasının ardından Çaldıran’da 101 okulumuzda 7 bin 224 öğrencimiz yeniden eğitim öğretime başladı. Ülke olarak zor bir süreç yaşadık. Hep birlikte el ele vererek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak bu pandemiden kurtulacağız inşallah. Pandemiden dolayı verilen uzaktan eğitimlerde bilgisayar ve tableti bulunmayan öğrencilerimize destek olduk. İlçemizde bulunan tüm okullarımızda dezenfekte işlemleri yapılarak bahçelerinde biriken karları temizledik. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda okula taşınmaları için okul servislerinin dezenfektan işlemlerini tamamladık. Bundan sonraki süreçte yine öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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